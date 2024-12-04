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İzmir'de Hayvan Damında Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Hayvan Damında Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Ödemiş'te uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen metamfetamin ve diğer malzemelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvan damında uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre ilçelerden uyuşturucu madde temin edip bir hayvan damında ticaretini yapan Y.A., C.B. ve Ö.O.'yu takibe aldı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekipler tarafından yapılan aramada, satışa hazır halde metamfetamin maddesi, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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