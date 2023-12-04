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İzmir'de hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı iddiası

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine, İzmir polisi şüpheliyi yakaladı ancak savcının dosyayı ikmalen istemesi üzerine serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında incelemeler sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine, günlerdir çalışma yapan İzmir polisinin yakaladığı şüpheli, savcının dosyayı ikmalen istemesi üzerine serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Nergiz Parkı'nda değişik zamanlarda pompalı tüfekle 5 kişinin ve 1 köpeğin vurularak yaralandığı iddiası sosyal medyada yankı bulunca, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Öğlen 15.30 - 17.00 saatleri arasında meydana geldiği öğrenilen olaylarla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, "Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan, müşteki ile irtibat kurulmuş, konunun 15.11.2023 günü saat 13.50 sıralarında Nergis Mah. 6018 Sk. üzerinde iş yeri önünde gerçekleştiği anlaşılan, 'Taksirle Yaralama' konusuyla ilgili Sevgi Tevşi'nin alınan ifadesinde; 15.11.2023 günü saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Konu ile ilgili polis merkezlerimize intikal eden başka bir müracaat olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

Savcı talimatıyla serbest

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hedef şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken savcının dosyayı ikmalen istemesi üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Y.A.T. hakkında hakkında incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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