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İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Öldü, 3 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Öldü, 3 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayda anne, baba ve bir apartman sakini hastaneye kaldırıldı. İlaçlama firmasının 3 çalışanı gözaltına alındı, çevre binalar tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması yapılan binada yaşayan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Meydana gelen acı olayda bebeğin anne ve babası ile birlikte bir apartman sakini de hastaneye kaldırılırken, ilaçlama firması çalışanı 3 kişi gözaltına alındı; olayın yaşandığı apartman ve yandaki 2 apartman da tahliye edildi.

12 Kasım Salı günü ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda ilaçlama çalışması yapıldı. Binanın ilaçlanmasının ardından bazı apartman sakinleri dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan araştırmada apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebeğin annesi R.K., babası R.K. ve apartman sakinlerinden G.U. da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U.'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edildiği, vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K.'nin de tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Çevre binalar tahliye edildi

İzmir Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu apartman ile yandaki 2 apartman tahliye edilerek, tahliye edilen vatandaşlara valilik tarafından geçici barınma imkanı sunulduğu, ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında

Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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