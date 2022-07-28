İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı - Haberler

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İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı

İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını rehin aldı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını rehin aldı. Özel harekat polisleri de bölgeye gelirken, şahıs ikna edilmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir için özel hareket polisleri de bölgede önlem alırken, şahıs ikna edilmeye çalışılıyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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