İzmir'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de birden fazla suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de birden fazla suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda "Görevi yaptırmamak için direnme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen D.T., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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