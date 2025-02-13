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İzmir'de Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı

İzmir'de Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı
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İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yapılan operasyonlarla yakalandı. Aranan şahıslar nitelikli yağma, yankesicilik ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından ceza almıştı.

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik Konak ilçesinde yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı. B.K. nitelikli yağma ve yankesicilik suçlarından 13 yıl 7 ay 7 gün, İ.G. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Yapılan çalışmalarda yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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