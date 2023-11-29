İzmir'de Hapis Cezası Bulunan 5 Kişi Yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Aranan şahıslar cezaevine gönderildi.

İzmir'de, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler tarafından dün Konak bölgesinde; 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B., 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A., ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.G., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri de uygulama esnasında polis kontrolünden kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde, 2 şahsın da kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları ve şahıslardan U.S.'nin 58 yıl 11 ay 12 gün kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR