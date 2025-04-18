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İzmir'de Hakkında 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Hakkında 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de, birçok suçtan dolayı kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan E.Ç. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında E.Ç. isimli kişi durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, karşılıksız yararlanma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, mala zarar verme" suçlarından 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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