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İzmir'de gürültü tartışması sonrası çıkan kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde gürültü tartışması sonrası çıkan kavga sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli Urla ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde gürültü tartışması sonrası çıkan kavga sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli Urla ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay 9 Ağustos 2024 günü saat 20.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Gürültü sebebiyle taraflar arasında çıkan kavga sonrası gerçekleşen silahlı saldırı olayında, F.K. (53) kasık bölgesine isabet eden mermi ile hayatını kaybetmiş, A.K (22) sağ diz bölgesinden, S.A (25) da sağ kol dirsek bölgesinden hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştı.

Konuyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayın faillerinin K.A (20), H.A (23) ve İ.A (24) olduğu tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.A. (20) ve H.A. (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.A (24) ise adli Kontrol (Ev Hapsi) şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Konak Kavga izmir Olay Urla

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