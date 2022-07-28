İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu'nda gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev alıp yandı. İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu'nda gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev alıp yandı. Araç, yangın sonrası kullanılamaz hele geldi. Olay, akşam saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Bahçedere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne gitmekte Murat B.'nin kullandığı Audi marka GLAB3661 Almanya plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı gören araç sürücüsü arabayı yol kenarına çekerken, alevler aracı kısa sürede sardı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün İzmir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de gurbetçi ailenin otomobili yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.