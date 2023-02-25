İzmir'de gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu

İZMİR'in 5 farklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda makaron ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak ve Bornova ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 imalathane, 3 iş yeri, 2 depo, 1 ev ve 3 araca düzenlenen operasyonda 2 milyon 140 bin bandrolsüz makaron, 635 bin 500 doldurulmuş sigara, 1145 kilo tütün, 4 bin 658 paket gümrük kaçağı sigara, 676 gümrük kaçağı puro, 526 elektronik nargile cihazı, 8 bin 712 sigara sarma kağıdı, 560 paket ısıtılmış sigara, 70 elektronik nargile likidi, 9 kilogram nargile melası, 7 sigara dolum makinası, 2 kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.