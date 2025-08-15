İzmir'de Göztepe-Fenerbahçe Maçı Öncesi Trafik Düzenlemesi

Süper Lig'de yarın oynanacak Göztepe- Fenerbahçe maçı öncesinde İzmir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak, park yasağı uygulanacak. Sürücüler, maç saatlerinde alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Süper Lig'de yarın akşam saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü stadyum çevresinde bazı yolları trafiğe kapatacak ve park yasağı uygulayacak. Yapılan açıklamaya göre, müsabaka nedeniyle Gürsel Aksel Stadyumu çevresindeki 15 Sokak, 18 Sokak, 20/3 Sokak ile Gürsel Aksel Caddesi'nin Mithatpaşa Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü parklandırmalardan arındırılarak araç trafiğine kapatılacak.

Fahrettin Altay Meydanı'ndan Göztepe istikametine Mithatpaşa Caddesi üzerinden trafik akışı sağlanmayacak olup, araçlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile İnönü Caddesi'ne yönlendirilecek. Ayrıca, İnönü Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 18 Sokak'a kadar olan kısmı ile Mithatpaşa Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 19/1 Sokak'a kadar olan kısmı da parklandırmalardan arındırılacak. - İZMİR