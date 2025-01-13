İzmir'de Gözlük Mağazasında Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kapalı olan bir gözlük mağazasına gece saatlerinde girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak günü Konak ilçesinde bulunan bir gözlük mağazasından, gece vakti girilecek yapılan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası izlemeleri sonucu olayın İ.Ş. tarafından yapıldığı ve zanlının çeşitli suçlardan 48 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR