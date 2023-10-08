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İzmir'de Gönül İlişkisi Nedeniyle Çıkan Tartışma Kanlı Bitti

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi gönül ilişkisi yaşadığı gençle tartıştıktan sonra silahla yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.