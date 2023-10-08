İzmir'de Gönül İlişkisi Nedeniyle Çıkan Tartışma Kanlı Bitti
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İzmir'in Kınık ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi gönül ilişkisi yaşadığı gençle tartıştıktan sonra silahla yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aşağı Mahalle'de ikamet eden M.E.K'nin (40) 15 yaşındaki kızı, gönül ilişkisi yaşadığı İ.Y'nin akrabası gençle kaçtı. Kızının evine dönmesini isteyen M.E.K, gencin akrabalarından İ.Y'yi darbetti. Lise öğrencisi kız, bir süre sonra evine döndü.
Darbedilmeyi gururuna yediremeyen İ.Y, 6 Ekim'de, şehir merkezinde M.E.K'yi tabancayla yaraladı. M.E.K. hastanede öldü. Kaçan İ.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, tutuklandı.