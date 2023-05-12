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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Karabağlar ve Menderes ilçelerinde 30 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ve Menderes ilçelerinde 30 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları çerçevesinde; Karabağlar ve Menemen ilçelerinde düzensiz göçmenlerin ormanlık alan içerisinde araçlara bindirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 araç içerisinde bulunan 30 düzensiz göçmeni ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Yapılan aramalarda ise 6 can yeleği, 24 şambrel, 2 pompa, 14 yağmurluk ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabağlar Tragger Göçmen İzmir 3. Sayfa Haberler

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