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İzmir'de Genç, Berberini 4 Yerinden Vurarak Kaçtı

İzmir'de Genç, Berberini 4 Yerinden Vurarak Kaçtı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir genç, annesinin birlikte yaşadığı berberin üzerine silahla ateş açarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralı berber hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir genç, annesinin birlikte yaşadığı berberi silahla 4 yerinden vurarak kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1039. Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Berberlik yapan M.C.Ş. (33), birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A.'nın (23) silahlı saldırısına uğradı. Berberi tabanca ile 4 yerinden vuran O.A., olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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