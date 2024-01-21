Üye Girişi
Haberler

İzmir'de genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç, tutuklandı. Gencin annesine bağırdığı için babasını bıçakladığı belirtildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gencin annesine bağırdığı için babasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan B.İ. (20), babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sırtından üç bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa sürede evine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesine bağırdığı için öldürmüş

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babası annesine bağırdığı için tartıştığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Tutuklama Aile İçi Şiddet Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title