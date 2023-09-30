İzmir'de geçen yıl yaşanan cinayetin şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl Serkan Saltık'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, cinayeti itiraf etti ve aralarında husumet olduğunu söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl 41 yaşındaki Serkan Saltık'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı K.D'yi (18), Buca'da saklandığı evde yakaladı.

Geçmişte 11 ay uyuşturucu suçundan cezaevinde yattığı belirlenen şüphelinin, ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve Saltık ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen K.D. tutuklandı.

Cinayet

Serkan Saltık (41), 22 Kasım 2022'de, Namık Kemal Caddesi'nde park halindeki minibüsüne bindiği sırada, silahlı saldırıya uğramıştı. Saltık, hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği olaydaki şüphelilerden biri olduğu iddiasıyla yakalanan S.C.G. (18) tutuklanmıştı. Saldırıda tetiği çeken şüpheli ise aranıyordu.