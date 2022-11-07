İzmir'de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti

İzmir'in Konak ilçesindeki gece kulübünde mekan sahipleri ile haraç istediği ileri sürülen şüpheliler arasında çıkan silahlı Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birisinin, başka bir kişiyi odaya kapatıp sopayla darp ettiği anların da yer aldığı kavgada, silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Kasım tarihinde Çankaya semtindeki Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Remzi K. ile kardeşi Murat K.'nin işlettiği kulübü haraca bağlamak istediği ileri sürülen Sercan B. ve yanındaki 3 kişi arasında çıkan kavgada C.B., tabanca ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından 2 kardeş, polise giderek teslim oldu.

Şüpheliler serbest

2 kardeş emniyetteki ifadelerinde, haraç isteyen kişilerin çalışanları darp ettiğini, ardından ise silahlı kavga çıktığını söyledi. Haraç iddiaları sonrası polis zaman kaybetmeden harekete geçti. Ekiplerce, Sercan B. ile yanındaki M.A. ve E.A. yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı. Teslim olan 2 kardeş de ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan, durumu ağır olan C.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Silahlı kavga anı kamerada

Yaşanan silahlı kavga anı, gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mekana gelen Sercan B. ile yanındaki şahısların bar kısmında 2 kişi ile tartıştığı, tokat attığı, bardaki kişinin de belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği anlar yer aldı. Ayrıca Sercan B.'nin, haraca bağlamak istediği ileri sürülen başka bir kişiyi de odaya kapatıp, sopayla darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Sercan B. ile yanındakilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu da tespit edildi. - İZMİR