Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

İzmir'de Gaspa Direnen Vatandaşın Korku Dolu Anları Kamerada

İzmir'de Gaspa Direnen Vatandaşın Korku Dolu Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir vatandaş, iş yerini kapatıp evine giderken para dolu çantasını gasp etmeye çalışan iki şüpheliye direnince cüzdanı çalındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis şüphelilerden birini yakaladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokak ortasında iş yerini kapatıp evine gitmek üzereyken arabasına yönelen bir vatandaşın elindeki para dolu çanta, 2 şüpheli tarafından gasbedilmek istendi. Vatandaşın direnmesi üzerine çantayı alamayan gaspçılar cüzdanı çalıp motosikletle kaçtı. Korku dolu anlar sokaktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Aralık günü Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4416 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kapatıp evine gitmek için aracına yönelen M.İ.S.'nin (22), yanına tanımadığı iki şüpheli şahıs geldi. Elindeki para dolu çantayı almak için hamle yapan saldırganlar ile M.İ.S. arasında boğuşma yaşandı. Vatandaşın direnmesi üzerine 2 saldırgan çantayı alamayınca M.İ.S.'nin cüzdanını alıp motosiklete bindiler ve kaçtılar.

O anlar kamerada

Yaşanan olay ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle sokağa gelen 2 kişi ile vatandaş arasında yaşanan boğuşma, gaspçıların çantayı almak için hamle yapması, vatandaşın direnmesi ve 2 şüphelinin geldikleri motosikletle kaçtıkları anlar yer aldı.

Takip başladı, polisten kaçamadı

Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren Y.E.S. (23) ve Y.B. (25) isimli şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Y.E.S., 4 Aralık günü yapılan çalışmalar sonucu gasbedilen cüzdan ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

Pantolonun üzerine giydiğini görenler şaştı kaldı
img

Döneri elimizden almaya çalışan ülkeye ünlü markadan tokat gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.