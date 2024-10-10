İzmir'de Gasp Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki ayrı gasp olayında vatandaşların cep telefonlarını ve paralarını zorla alarak darp eden 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz pazartesi ve salı günü, Bornova ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen iki ayrı gasp olayında, iki ayrı mağdur vatandaşın cep telefonlarını ve paralarını zorla alarak darp eden U.P, E.S ve A.K .,isimli şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM Büro görevlilerince yapılan çalışmalarla tespit edilerek yakalandı. Aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin gece vakti genç bir kızın önünü keserek çantasını zorla alıp araca binerek uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İZMİR