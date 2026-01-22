Haberler

İzmir'de 'Uçan Yol'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de 'Uçan Yol'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca'da meydana gelen kazada freni boşalan bir çekici viyadükten düşerken, bir otomobil asılı kaldı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, 'Uçan Yol' olarak bilinen Homeros Bulvarı'nda freni boşalan çekicinin viyadükten aşağı uçtuğu, bir otomobilin ise asılı kaldığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buca ilçesi Homeros Bulvarı üzerindeki viyadükte meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir çekicinin freni boşaldı. Kontrolden çıkan çekici, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak viyadükte asılı kalırken, hızını alamayan çekici metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Demir penselerle müdahale edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için demir penseler ile aracın metal parçalarını kesti.

Sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

Otel odasına girenler korkunç manzarayla karşılaştı