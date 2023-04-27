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İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladıİZMİR İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı.

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladı

İZMİR İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narlıdere İzmir 3. Sayfa Haberler

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