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İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladıİzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın başladı.

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın: Bazı vatandaşlar yangından kurtarmak için balkondan atladı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın başladı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşları canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narlıdere İzmir 3. Sayfa Haberler

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