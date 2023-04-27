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İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı.

İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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