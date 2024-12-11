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İzmir'de Firari Zanlı 50 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

İzmir'de Firari Zanlı 50 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında durdurulan bir kişi, 50 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kişi, 50 yıl hapis cezasıyla aranan firari çıktı. Gözaltına alınan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik incelemesinde adının B.H. olduğu belirlenen kişinin, silahlı yağma suçundan 50 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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