İzmir'de Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

İzmir'de uygulama yapan yunus polisi, uyuşturucu ticaretinden aranan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde asayiş ve güven uygulaması yaptı. Çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kimlik sorgusunda, şüpheli T.A.D.'nin 15 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A.D., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR