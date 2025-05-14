İzmir'de Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
İzmir'de yunus polisi, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firariyi durdurdu ve gözaltına aldı.
İzmir'de uygulama yapan yunus polisi, uyuşturucu ticaretinden aranan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi kıskıvrak yakaladı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde asayiş ve güven uygulaması yaptı. Çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kimlik sorgusunda, şüpheli T.A.D.'nin 15 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A.D., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa