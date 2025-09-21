Haberler

İzmir'de Firari Uyuşturucu Sanığı Yakalandı

İzmir'de Firari Uyuşturucu Sanığı Yakalandı
Güncelleme:
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamalarda E.D. (38) isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında E.D.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
