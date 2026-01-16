Haberler

İzmir'de 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.E.Y., polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan Y.E.Y. (24) isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından arandığı tespit edildi. Hakkında toplam 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.E.Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.E.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

