İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İ.A. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda " Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak ve hükümlünün kaçması" suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR