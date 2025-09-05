Haberler

İzmir'de Firari Hükümlü Motosikletli Polisler Tarafından Yakalandı

İzmir'de motosikletli polisler, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.D.'yi durdurdu. Firari şahsın üstünde aynı zamanda 111 bin 640 TL'lik adli para cezası bulunduğu belirlendi. G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polisler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerince bugün yapılan uygulama sırasında durdurulan G.D. isimli şahsın sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca 111 bin 640 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
