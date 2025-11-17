İzmir'de Firari Hırsızlık Zanlısı Kısa Süreli Kovalamacanın Ardından Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, çeşitli suçlardan toplam 16 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 15 Kasım günü şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan O.B. (39) adlı şüphelinin yapılan sorgusunda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 6 farklı dosya kapsamında 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR