Son dakika haber | İzmir'de Jandarma Dedektiflerinden operasyon: 10 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda her türlü suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. 15-23 Mart tarihleri arasında Aliağa, Buca, Kınık, Torbalı, Seferihisar, Tire, Menemen ilçelerinde JASAT ekipleri (Jandarma Dedektifleri) tarafından operasyonlarda; "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığını", "İhlal, Mala Zarar Verme", "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Resmi Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Göçmen Kaçakçılığı", "Kasten Öldürme", "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet", "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G., S.A., İ.E., M.A., E.T., A.S., Ş.K., İ.A., F.G. ve H.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa