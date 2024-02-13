İzmir'de FETÖ ve PKK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de yapılan operasyonlarda FETÖ ve PKK'ya yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerine ait dijital materyaller ele geçirildi.
İzmir'de, FETÖ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu, terör örgütü adına haber yaptığı belirlenen, mahkeme kararı ile yasaklanan örgütsel haber sitelerinin muhabirliğini üstlendiği öne sürülen 6 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yine FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik kentte operasyonlar vardı. Örgütün İzmir güncel yapılanması içerisinde olduğu dijital materyaller ve 2 ay süre ile yapılan teknik takiple tespit edilen 6 şüpheliye operasyon yapıldı. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İZMİR