İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'Aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerinde kaldıkları' tespit edilen 9 şüpheli, haklarında 'örgüt üyesi oldukları' yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'Bylock' içeriklerinde isimleri geçen, 'Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri' tespit edilen 18 şüpheli ile birlikte toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli ise operasyon tarihinden önce yurtdışına çıktığı anlaşılması sebebiyle yakalanamadı. - İZMİR