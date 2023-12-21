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İzmir'de FETÖ operasyonu: Eski Yargıtay Üyesi gözaltında

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İzmir'de terör örgütü FETÖ üyelerinin gizlendikleri hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile 1 Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: Eski Yargıtay Üyesi gözaltında

İZMİR - İzmir'de terör örgütü FETÖ üyelerinin gizlendikleri hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile 1 Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyelerinin salandıkları hücre evlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evlerine yapılan baskında, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile bir Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yargıtay İzmir İzmir Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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