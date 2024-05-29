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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis memuru ve 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik bilgi içeren dijitaller ve ifadeler veren gizli tanık 'Garson'dan elde edilen bilgilerle İzmir'de yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde aktif görevde 6 polis olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada emniyetteki mahrem yapılanmaya ilişkin yeni bilgiler veren gizli tanık Garson'dan ele geçirilen dijital materyaller üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Haklarında örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, Emniyet Mahrem İmamları ile irtibatı ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edilen; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6'sı polis 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Güvenlik Terör Soruşturma Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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