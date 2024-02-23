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İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün sözde sivil kanadına ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; örgütün sivil kanadına yönelik 8 şüpheli ve meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında yer aldığı toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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