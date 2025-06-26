İzmir'de FETÖ Operasyonu: 20 Gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 14'ü polis 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 13 ilçede gerçekleştirildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14'ü polis 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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