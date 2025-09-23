İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı ile FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Baskınlar İzmir merkezinin yanı sıra Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirildi.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, tespit edilen 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor. - İZMİR