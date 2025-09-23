İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, tespit edilen 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor. - İZMİR