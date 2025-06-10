İzmir'de Feci Kazada Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Mardin'de Defnedildi

İzmir'de feci kazada hayatını kaybeden 3 kardeş Mardin'de toprağa verildi

MARDİN - İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri memleketleri Mardin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Menderes-Seferihisar karayolunun Keler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menderes-Seferihisar karayolunda seyir halinde olan Özkan Nazlı yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran idaresindeki 35 ZY 756 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, seyir halinde olan S.U.'nun kullandığı 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde 35 CLF 493 plakalı otomobilde bulunan Özkan Nazlı ve Suna Nazlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, aynı araçtaki E.D.D. ve Z.N.'nin ise yaralandığı belirlendi. Kazaya karışan 35 ZY 756 plakalı diğer otomobilde ise aynı aileden Sultan Baran, Emine Baran ile Fatma Baran olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan üçüncü araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feci kazada yaşamını yitiren üç kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. 3 kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.