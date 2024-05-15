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İzmir'de evinin balkonunda tartıştığı kişiler tarafından vurulan vatandaş ağır yaralandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinin balkonundaki vatandaş, sokaktaki kişilerle tartışmış, tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinin balkonundaki vatandaş, sokaktaki kişilerle tartışmış, tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda bulunan Orhan Ö. ile sokaktan geçen kişiler arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılmıştı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

2 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; M.M ve M.A isimli şüphelilerin, yunus polisi ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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