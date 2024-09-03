Üye Girişi
Haberler

İzmir'de eve davet edilen vatandaş gasp edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde eve davet ettikleri vatandaşı silahla tehdit ederek, banka şifreleri ve kredi kartını ele geçirip 95 bin 500 TL'yi kendi hesaplarına geçiren 3 gaspçı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde eve davet ettikleri vatandaşı silahla tehdit ederek, banka şifreleri ve kredi kartını ele geçirip 95 bin 500 TL'yi kendi hesaplarına geçiren 3 gaspçı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buca ilçesinde yaşanan olay geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda tanıştıkları müşteki U.E.'yi evlerine davet eden şüpheliler, eve gelen mağduru silah ile tehdit ederek bankacılık şifreleri ve kredi kartı şifrelerini ele geçirdi. Bu yöntemle 95 bin 500 TL parasını kendi hesaplarına havale eden şüpheliler, ayrıca suç ortaklarından olan bir marketçiyi de eve çağırıp POS cihazından çekim yaparak U.E.'yi gasp etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, S.K (23), D.A (23) ve O.S (32) isimli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla kısa sürede yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Polis Banka izmir Buca

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ...
title