İzmir'de Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

İzmir'de teras ve balkon kapılarını kırarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, suçüstü yakalandı. Yapılan aramada çalıntı eşyalar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

İzmir'de girdiği evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teras ve balkon kapılarını kırarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 6 ayrı adresten çalındığı tespit edilen çok sayıda elektronik, ziynet ve giyim eşyası ile 32 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken ele geçirilen eşyalar ev sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin bir ev ve bir iş yerine girdiği anları güvenlik kameraları kaydetti.