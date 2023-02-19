İzmir'de ev yangınında bir kişi öldü

İzmir'in Urla ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Torasan Mahallesi 543 sokakta saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri dumanların yükseldiği eve girdi. Evde yaşayan yaşlı karı kocadan evin hanımı K.Ç.'yi alevlerin arasından çekip kurtardı. Evin mutfağında olan Hasan Çevik'e (80) ulaşabilmek için tekrar eve girmeye çalışan vatandaşların müdahaleleri, alevlerin daha fazla yükselmesi sonucu yetersiz kaldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye araçları gönderilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürürken, yanan binada Hasan Çevik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Binada yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR