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İzmir'de Ev Yangını: Ölü ve Yaralı Yok

İzmir'de Ev Yangını: Ölü ve Yaralı Yok
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu. Büyük panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5683 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Herhangi ölü ya da yaralının olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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