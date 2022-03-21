İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama - Haberler

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İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son dönemlerde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan, haraç vermeyen işyerlerinde huzursuzluk çıkaran ve işyerlerine ateş ettiren E.A. isimli şüphelinin liderliğindeki 16 kişilik suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar, İstanbul, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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