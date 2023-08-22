İzmir'de Esnaf Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çiftin aynı bölgede esnaflık yapan kadın tarafından silahla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. S.K. adlı kadın, tartıştığı Süleyman ve Nurhayat Akyıldız çiftini silahla yaraladı. Süleyman Akyıldız hayatını kaybetti, Nurhayat Akyıldız'ın tedavisi devam ederken zanlı tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir çiftin aynı bölgede esnaflık yapan kadın tarafından silahla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayraklı ilçesinde S.K. (60) adlı kadın, tartıştığı ile Süleyman (84) ve eşi Nurhayat Akyıldız çiftini silahla yaraladı.

Süleyman Akyıldız'ın hayatını kaybettiği olayın ardından Nurhayat Akyıldız'ın tedavisi devam ederken gözaltına alınan zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde S.K. ile Akyıldız çifti bir işyerinden çıktıktan sonra S.K'nin Nurhayat Akyıldız'ı tabancayla yaraladığı görülüyor.

Kayıtta, S.K'nin kendisine müdahale eden Süleyman Akyıldız'a birkaç el ateş edilmesi, yaralanan bu kişinin bir süre sonra yere oturması yer alıyor.

S.K'nin çiftin yanına giderek bir şeyler söylediği, olay yerine gelen 2 kişinin müdahalesinin ardından zanlının elindeki silahla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.