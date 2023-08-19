İzmir'de esnaf kavgası kanlı bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen esnafların kavgası kanlı bitti. Kadın esnaf, yanındaki tabancayla komşu karı koca esnafı vurdu. Erkek şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman A.'ya (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise karnından ve bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adamın hayati tehlikesi var

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sibel K., suç aleti tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR