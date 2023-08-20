İzmir'de esnaf kavgası: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen esnafların kavgasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman A.'ya (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, S.A. ise karnından ve bacağından vuruldu. Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.A. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisi ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR